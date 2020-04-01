Звезда джаза и обладатель «Грэмми» Уоллес Рони умер от коронавирса

Американская звезда джаза Уоллес Рони умер от осложнений, вызванных коронавирусом. Об этом сообщает CNN.

Обладатель «Грэмми» скончался в медицинском центре Университета Святого Иосифа в Патерсоне, штат Нью-Джерси. Ему было 59 лет.

«Работа с Уоллесом была и останется одной из величайших привилегий в моей жизни. Для меня было честью представлять его и быть частью его музыкального мира. Я даже не могу выразить, как сильно буду скучать по нему и его музыке», — рассказала публицистка трубача Лидия Либман.

Родственники музыканта Майлза Дэвиса также выразили соболезнования в связи с его смертью. Они назвали Рони «глобальной жизненной силой в джаз-сообществе».

В 1994 году Рони был удостоен «Грэмми» за альбом Tribute To Miles. Тремя годами позднее его вновь номинировали на премию.

30 марта стало известно, что американский кантри-музыкант Джо Диффи скончался от коронавируса. Ему был 61 год.