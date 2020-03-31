Умер автор музыки к «Сиянию», «Твин Пиксу» и «Изгоняющему дьявола»

Польский авангардный композитор и дирижер Кшиштоф Пендерецкий скончался в Кракове. Об этом сообщает The New York Times.
Музыканту было 86 лет. Он умер после продолжительной тяжелой болезни.
Адаптации работ Пендерецкого появились в таких фильмах, как «Остров проклятых» Мартина Скорсезе, «Сияние» Стэнли Кубрика, «Экзорцист» Уильяма Фридкина, «Храбрые сердцем», «Внутренняя империя» и «Твин Пикс: Возвращение» Дэвида Линча.
Пендерецкий написал пять опер, несколько десятков вокально-симфонических сочинений, выступил композитором к фильмам «Рукопись, найденная в Сарагосе» Войцеха Ежи Хаса и «Люблю тебя, люблю» Алена Рене. В 2012 году он также выпустил совместный альбом с гитаристом Radiohead Джонни Гринвудом.