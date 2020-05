Умер создатель афробита — нигерийский барабанщик, композитор и автор песен Тони Аллен. Об этом сообщает Pitchfork.

Менеджер пояснил, что 79-летний музыкант скончался утром 1 мая в Париже. Причиной смерти стала аневризма брюшной аорты.

Аллен начал играть на барабанах, когда ему было 18 лет. Он играл в нескольких группах, прежде чем в конце 1960-х встретил мультиинструменталиста Фелу Кути и стал частью его коллектива. В 60-е и 70-е годы вместе они записали более 30 альбомов. Кути утверждал, что, не будь Аллена, афробита бы не существовало. В 1979 году музыкант покинул группу Africa '70, создав собственный коллектив.

В середине 80-х барабанщик перебрался в Лондон, а затем в Париж. Он успел поработать с такими звездами, как Шарлотта Генсбур, Gonjasufi, Грейс Джонс и The Good, the Bad & the Queen.

16 апреля стало известно, что один из создателей кул-джаза Ли Кониц умер от коронавируса. 92-летний саксофонист, за свою жизнь записавший более 150 альбомов, скончался в больнице Ленокс Хилл в Нью-Йорке.