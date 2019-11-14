Умер бывший депутат Госдумы

Бывший депутат Госдумы и экс-министр сельского хозяйства и продовольствия Удмуртии Михаил Кошкин скончался на 66-м году жизни. Об этом в четверг, 14 ноября, сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.

Смерть наступила 13 ноября, похороны состоятся 15 ноября в удмуртском селе Июльское.

По данным ИА «Удмуртия», прощание состоится 15 ноября в доме культуры «Строитель».

Кошкин был депутатом Государственной Думы второго созыва в 1995–1999 годах. До этого более двух лет занимал должность министра сельского хозяйства и продовольствия Удмуртии.

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