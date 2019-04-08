Умер бывший депутат и член ЦИК Василий Лихачев

Ушел из жизни бывший член Центризбиркома России Василий Лихачев. Об этом сообщает «Интерфакс» в понедельник, 8 апреля.

Лихачев скончался в возрасте 67 лет от тяжелой продолжительной болезни, уточнили в пресс-службе ЦИК. Информация о церемонии прощания станет известна позже.

Лихачев вошел в состав Центризбиркома в 2016 году по президентской квоте, он курировал международную повестку. В отставку ушел в сентябре прошлого года.

В 1995-1998 годах Лихачев занимал должность председателя Госсовета Республики Татарстан и заместителя главы Совета Федерации РФ. С 1998-го по 2003 годы был постоянным представителем России в Европейском сообществе в Брюсселе. В 2010-2011 годах работал на посту заместителя министра юстиции России, с 2011-го по 2016-й был депутатом Госдумы.

Лихачев — автор пяти монографий по вопросам международного и государственного права и более 100 научных публикаций по проблемам государственного и международного права, федерализма, правам человека.