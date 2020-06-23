Умер народный артист СССР Николай Фадеечев

Балетмейстер-репетитор Большого театра, народный артист СССР Николай Фадеечев скончался в Москве. Об этом в пресс-службе культурного заведения сообщили ТАСС во вторник, 23 июня.

Артист умер от сердечной недостаточности в 67-й больнице. Ему было 87 лет. Время и место похорон будут названы позже.

Фадеечев родился в Москве в 1933 году. В 1952-м его приняли в балетную труппу Большого театра, где он танцевал на протяжении 25 лет. В 1956-м он принял участие в первых зарубежных гастролях ГАБТ в Лондоне.

В 1971 году он и Майя Плисецкая стали первыми артистами из СССР, которые выступили в роли приглашенных солистов Оперы де Пари. Он стал балетмейстером-репетитором Большого театра после завершения артистической карьеры.