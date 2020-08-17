Актер фильмов «Домино» и «В поле зрения» умер в 35 лет

Умер американский актер, продюсер и режиссер Эш Кристиан. Об этом сообщает Variety.

Уточняется, что кинематографист скончался в городе Пуэрто-Вальярта, Мексика. Смерть наступила во сне.

Кристиан родился 16 января 1985 года в городе Парис, штат Техас. В возрасте 14 лет он начал снимать короткометражные фильмы и всего два года спустя переехал в Лос-Анджелес. В возрасте 19 лет он снял свою первую полнометражную картину «Толстушки». Позднее он также снял такие фильмы, как «Петуния», «Мангус!» и «Любовь в бегах».

В качестве актера Кристиан появлялся в лентах и сериалах «Хорошая жена», «Домино», «В поле зрения», «Клиент всегда мертв», «Дурнушка», «Крутой и цыпочки», «Третий акт», «Закон и порядок», «Детектив Раш», «Переговорщики» и «Клятва». Кроме того, он продюсировал картины «Он гораздо популярнее тебя», «Младшая сестра», «Погоня за любовью», «Игра с огнем» и «Ураган Бьянка».

4 августа стало известно о смерти американского актера Рени Сантони. 81-летний артист прославился благодаря таким фильмам и сериалам, как «Анатомия страсти», «Кобра» и «Квантовый скачок».