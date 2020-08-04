Умер актер из «Анатомии страсти»

Умер американский актер Рени Сантони. Информация об этом появилась в Facebook-аккаунте его подруги, сценаристки Трейси Ньюман.

«Те из вас, кто был знаком с ним, знают, какой он забавный и потрясающий актер, какой он импровизатор и исполнитель. Такой замечательный», — написала Ньюман.

Она не раскрыла причину смерти, однако отметила, что актер долгое время болел. Он скончался в возрасте 81 года.

Рени Сантони прославился благодаря таким фильмам и сериалам, как «Анатомия страсти», «Кобра», «Квантовый скачок», «Доктор Дулиттл», «Грязный Гарри», «Детективное агентство "Лунный свет"», «C.S.I. Место преступления», «Крутой Уокер», «Миллионы Брюстера», «Она написала убийство», «Плохие мальчики» и «Части тела».

27 июля стало известно о смерти американского актера Джона Сэксона. Он скончался на 85-м году жизни от пневмонии. Свою самую известную роль Сэксон сыграл в фильме ужасов «Кошмар на улице Вязов». Он также появился в двух сиквелах картины.