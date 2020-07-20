Звезда «Атаки титанов» совершил самоубийство в 30 лет

Японский актер Харума Миура, звезда полнометражной экранизации манги «Атака титанов», умер в возрасте 30 лет. Об этом пишет The Japan Times.

Артиста нашли без сознания в его доме в Токио. Его доставили в больницу, где он скончался. Причина смерти пока не раскрывается, однако полиция предполагает, что Миура умер в результате самоубийства. Источники заявили, что в доме актера была найдена предсмертная записка.

Харума Миура исполнил главную роль в ленте «Атака титанов. Фильм первый: Жестокий мир», а также сыграл в картинах «Небо любви», «От меня к тебе», «Вороны: Продолжение» и сериалах «Кровавый понедельник», «Последняя Золушка» и «Гокусэн».

В июне сообщалось, что звезда болливудского фильма «ПиКей» Сушант Сингх Раджпут совершил самоубийство в Мумбае. Ему было 34 года. Артист не оставил предсмертных посланий.