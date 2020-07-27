Умер актер из «Кошмара на улице Вязов»

Американский актер Джон Сэксон, известный по ролям во франшизе «Кошмар на улице Вязов», а также многим культовым фильмам в жанрах хоррора, вестерна и боевика, умер в городе Мерфрисборо в штате Теннесси. Об этом сообщает Variety.

Сэксону было 84 года. Причиной смерти артиста стала пневмония.

Свою самую известную роль Сэксон сыграл в фильме ужасов «Кошмар на улице Вязов». Он также появился в двух сиквелах картины. Актер много играл в хоррорах, включая такие ленты, как «Девушка, которая слишком много знала» Марио Бавы, «Дрожь» Дарио Ардженто, «Черное Рождество» Боба Кларка и «От заката до рассвета» Роберта Родригеса.

Он также был известен по роли Ропера в боевике «Выход Дракона», где его партнером по фильму стал Брюс Ли. Сэксон внес свой вклад и в историю вестернов, сыграв в картинах «Непрощенная», «Аппалуза», «Смерть стрелка» и «Джо Кидд». За роль в «Аппалузе» он был номинирован на премию «Золотой глобус».

Ранее 15 июля скончался артист Морис Роевз, игравший в «Макбете», «Судье Дредде», «Проклятом Юнайтеде» и других фильмах. Шотландский актер умер на 84-м году жизни после болезни.

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