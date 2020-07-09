Умер актер из фильма «Железное небо»

Умер немецкий актер Тило Прюкнер. Об этом сообщает издание Bild.

Артист неожиданно скончался 2 июля, однако его семья объявила об этом лишь сейчас. Уточняется, что причиной смерти стала сердечная недостаточность. Актеру было 79 лет.

За свою карьеру Прюкнер снялся более чем в сотне фильмов. Он стал известен благодаря таким картинам, как «Железное небо», «Мед в голове», «Восточный ветер», «Бесконечная история», «Мой друг из Фаро», «Фальшивомонетчики», «Тринадцатилетняя», «Гамбургская болезнь», «Виски с водкой» и «Волшебная гора». Кроме того, актер появлялся в сериалах «Спецотряд "Кобра"», «Место преступления», «Клоун», «Женщина-комиссар», «Траффик» и «Дело на двоих».

11 апреля стало известно о смерти 78-летнего немецкого актера Дитера Лазера. Наибольшую известность Лазеру принесла роль злодея в хорроре «Человеческая многоножка» 2009 года. Всего он снялся более чем в 60 фильмах и сериалах.