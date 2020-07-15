Умер актер из фильмов «Судья Дредд» и «Макбет»

Умер шотландский актер Морис Роевз. Об этом сообщает издание The Sun.

Артист фильмов «Судья Дредд» и «Макбет» скончался на 84-м году жизни. Причина смерти не уточняется.

В беседе с «Би-Би-Си» жена Роевза Ванесса рассказала, что в последнее время он болел. Она не стала раскрывать, о какой болезни идет речь.

За 60 лет своей карьеры Роевз появился более чем в сотне фильмов, сериалов и театральных постановок, часто отдавая предпочтение отрицательным персонажам. Среди других наиболее известных работ с участием актера — «Молокососы», «Доктор Кто», «Проклятый Юнайтед», «Последний из могикан», «Темные силы», «Звездный путь: Следующее поколение», «Кислотный дом», «Она написала убийство», «Спасатели Малибу» и «Преступления прошлого».

9 июля стало известно о смерти немецкого актера Тило Прюкнера. Причиной смерти 79-летней звезды стала сердечная недостаточность. За свою карьеру Прюкнер снялся более чем в сотне фильмов. Он стал известен благодаря таким картинам, как «Железное небо», «Мед в голове» и «Восточный ветер».