Умер сыгравший в фильме «Нечто» актер Уилфорд Бримли

В США на 86-м году жизни умер актер Уилфорд Бримли, исполнивший роль доктора Блэра в фильме «Нечто». Об этом сообщает портал TMZ.

По данным издания, актер находился в больничном отделении интенсивной терапии и проходил процедуру диализа. О причинах смерти не сообщается.

При этом представитель Бримли заявил, что актер скончался, находясь дома. В 1979 году у него был диагностирован сахарный диабет, отмечает TMZ.

Бримли родился 27 сентября 1934 года в городе Солт-Лейк-Сити, штат Юта. Он известен по таким фильмам как «Китайский синдром», «Без злого умысла», «Отель Нью-Хэмпшир», «Кокон».