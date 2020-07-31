Умер режиссер «Сердца Ангела» и фильма Pink Floyd «Стена»

Британский кинорежиссер Алан Паркер умер в возрасте 76 лет после долгой болезни. Об этом со ссылкой на Британский киноинститут сообщает в пятницу, 31 июля, Variety.

Паркер был дважды номинирован на «Оскар» в категории «Лучший режиссер»: в 1978 году за фильм «Полуночный экспресс», а в 1988-м — за «Миссисипи в огне». Он также снял такие фильмы, как «Багси Мэлоун», «Слава», «Птаха», «Сердце Ангела», «Эвита» и «Обязательства».

Алан Паркер сотрудничал с группой Pink Floyd и снял для нее фильм «Стена», основанный на альбоме The Wall. Пять картин британца участвовали в основном конкурсе Каннского кинофестиваля.

Паркер родился в Лондоне 14 февраля 1944-го. В кино он пришел из рекламной индустрии, где работал копирайтером. Его кинокарьера началась с написания сценария для ленты «Мелоди». Он также снимал рекламу как режиссер и работал над телефильмами для BBC.

Постановщик был одним из основателей Британской гильдии кинорежиссеров.