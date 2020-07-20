Умер режиссер «Приключений Незнайки» и фильма «Батальоны просят огня»

Режиссер мультфильмов «Приключения Незнайки и его друзей» и «Волшебник Изумрудного города» Александр Боголюбов умер в возрасте 86 лет. Об этом сообщается на сайте Союза кинематографистов России в понедельник, 20 июля.

Причина смерти не уточняется.

Александр Боголюбов выступил режиссером четвертой и пятой части многосерийного кукольного фильма «Волшебник Изумрудного города», выходившего в 1970-х, и снял эпизоды «Воздушное путешествие» и «Возвращение» в кукольном мультсериале про Незнайку, тоже выходившем в начале 1970-х.

Боголюбов также выступил режиссером мультфильма «Бумеранг». Помимо анимационных лент, он снимал кино. Вместе с Владимиром Чеботаревом Боголюбов выступил режиссером фильма «Батальоны просят огня» по одноименной повести Юрия Бондарева, а совместно с Геннадием Полокой снял ленту «Мелодия на два голоса» по одноименной повести Анатолия Афанасьева.