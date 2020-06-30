Умер актер фильма «Русские идут! Русские идут!»

Американский комик, актер и режиссер Карл Райнер умер в возрасте 98 лет. Об этом сообщает TMZ во вторник, 30 июня.

Артист скончался в своем доме в Беверли-Хиллз в окружении семьи. Причина смерти не уточняется.

За свою карьеру Райнер выиграл девять премий «Эмми» и одну «Грэмми». Американским зрителям он наиболее известен по «Шоу Дика Ван Дайка» — он выступил одним из актеров и сценаристом ситкома.

Райнер также исполнил одну из главных ролей в комедии «Русские идут! Русские идут!», снялся в «Одиннадцати друзьях Оушена» и других частях трилогии, работал актером озвучки в мультфильмах «История игрушек 4» и «Пингвины из Мадагаскара» и появился в ленте «Это безумный, безумный, безумный, безумный мир». Помимо этого, он исполнил эпизодические роли в сериалах «Два с половиной человека», «Красотки в Кливленде», «Доктор Хаус» и «Парки и зоны отдыха».