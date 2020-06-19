Умер актер сериала «Анна-детективъ»

Актер театра и кино, заслуженный артист России Василий Стоноженко скончался в Москве. Об этом сообщается на сайте Союза театральных деятелей в пятницу, 19 июня.

Актеру был 61 год. Причина смерти не уточняется.

Глава союза Александр Калягин отметил, что разделяет эту утрату вместе с театральным сообществом Москвы. «Терять своих коллег очень тяжело, когда уходят артисты, которые были частью большой, яркой, прекрасной театральной семьи, в которой каждый артист занимает свою особую нишу — нестерпимо больно», — написал он.

Стоноженко служил в театре «Сфера» с 1984 года. Он также снялся в сериалах «Анна-детективъ», «Возвращение Мухтара», «Золотая клетка», «Кафе "Клубничка"», «Паутина» и «Русские амазонки».

18 июня сообщалось о смерти советского и российского актера театра и кино, режиссера Олега Борецкого. Ему было 56 лет.