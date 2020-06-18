Умер актер и режиссер Олег Борецкий

Советский и российский актер театра и кино, режиссер Олег Борецкий скончался в возрасте 56 лет. Об этом сообщил продюсер Вячеслав Шмыров в Facebook.

«Вчера умер актер Олег Борецкий. Мы много лет не виделись. И для меня он остался человеком из 90-х», — написал Шмыров.

Борецкий сыграл в фильме «Внимание! Всем постам...» и снялся в сериалах «Судебная колонка», «Из жизни капитана Черняева», «Бабий бунт, или Война в Новоселково», «Такая обычная жизнь» и «Правда скрывает ложь». Помимо этого, артист выступал в Театре малой драматической группы.

Он также выступил одним из режиссеров ленты «За день до...», выпущенной в 1991 году.

«Но кино 90-х безвозвратно кануло вместе со временем, его породившем. Оставив о себе твердую память разве что в головах непосредственных участников и очевидцев. И нам, возможно, еще многое предстоит пересмотреть и переоценить из этого недавнего прошлого. В том числе и эту картину, которая, кстати, дала хороший старт целому поколению молодых актеров», — высказался Шмыров о работе Борецкого.

13 июня стало известно о смерти российского театрального актера Сергея Масленникова. Ему было 58 лет.