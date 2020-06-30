Актер сериала «Интуиция» умер после падения с 11-го этажа

Актер и хореограф Максим Парфенов умер после падения с 11-го этажа собственной квартиры, расположенной на 2-й Пугачевской улице. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Уточняется, что артист, снимавшийся в сериале «Интуиция», получил травмы, несовместимые с жизнью. Случайные прохожие увидели его под окнами здания и вызвали скорую помощь, врачи не смогли его спасти.

Источник в правоохранительных органах рассказал, что полиция устанавливает все обстоятельства смерти Парфенова. В его доме нашли лекарственные средства — их решили отправить на экспертизу. Оперативники надеются, что это поможет разобраться в причинах трагедии. Близкие артиста считают, что он скончался в результате несчастного случая.

Максим Парфенов работал хореографом и режиссером-постановщиком в ГИТИСе. Кроме того, он был преподавателем современных танцев в Московской государственной академии хореографии при Большом театре. Он играл в театре, а также снимался в кино и рекламе.

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