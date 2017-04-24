Американский актер-эпизодник из «Интернов» погиб после падения из окна

Американский актер Казимир Лиске скончался в московской больнице, куда был госпитализирован после падения из окна. Об этом агент артиста Рэйчел Якубович сообщила ТАСС в понедельник, 24 апреля.

Якубович отметила, что 35-летний Лиске выпал из окна в ночь на понедельник. Она не раскрыла подробности случившегося.

35-летний Казимир Лиске родился в Денвере, штат Колорадо. В 2004 году артист поступил в школу-студию МХАТ на курс Константина Райкина. Он сыграл эпизодическую роль в сериале «Интерны». Помимо этого, Лиске снялся в таких фильмах, как «Иван Грозный», «Столица греха», «Уходящая натура».

12 апреля сообщалось, что российский актер Василий Степанов, известный по главной роли в фантастической дилогии «Обитаемый остров» Федора Бондарчука, выпал из окна жилого дома на западе Москвы. Артист получил несколько переломов и был госпитализирован в московскую психиатрическую клиническую больницу имени Алексеева.