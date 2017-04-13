Появилось видео с места падения Василия Степанова из окна дома

Видео: Рен-ТВ

В сети появилось видео госпитализации Василия Степанова, актера из фантастической дилогии «Обитаемый остров». Запись камеры наблюдения опубликовал телеканал РЕН ТВ в четверг, 13 апреля.

В ролике видно, как врачи скорой помощи закрепляют артиста на носилках и увозят. Отмечается, что Степанов мог упасть на козырек подъезда пятиэтажного дома с третьего этажа.

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Ранее в четверг сообщалось, что актера отпустили из больницы домой. Его брат рассказал, что у Степанова сломаны рука и нога. Он добавил, что психиатр посчитала артиста опасным для общества и хотела госпитализировать его. Отмечалось также, что 31-летний Степанов ранее страдал депрессией и неоднократно пытался покончить с собой.

В ночь на 13 апреля стало известно, что актер выпал из окна квартиры на западе Москвы. Правоохранительные органы проводят проверку по факту произошедшего.