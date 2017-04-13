Брат выпавшего из окна Василия Степанова рассказал о состоянии актера

Брат Василия Степанова, известного по главной роли в дилогии «Обитаемый остров», рассказал о состоянии выпавшего из окна артиста. Его слова передает РЕН ТВ в четверг, 13 апреля.

«У него сломана нога и рука. Ничего страшного в этом нет. Он здоровый, крепкий мужчина», — подчеркнул Максим Степанов.

Он отметил, что психиатр в поликлинике, куда доставили актера, посчитала его опасным для общества и хотела госпитализировать в психиатрию. С артистом провел беседу полицейский, после чего его отпустили домой.

РЕН ТВ отмечает, что Степанов страдал депрессией и ранее неоднократно пытался покончить с собой.

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Максим Степанов также рассказал телеканалу «360», что артист сейчас не хочет общаться с журналистами. «До следующей его карьеры все будет нормально, к творчеству он будет готов», — отметил брат актера.

В ночь на 13 апреля сообщалось, что 31-летний актер выпал из окна квартиры жилого дома на западе Москвы. Пострадавшего обнаружили на земле соседи, пишет kp.ru. Правоохранительные органы проводят проверку по факту произошедшего.

Дилогия «Обитаемый остров» режиссера Федора Бондарчука — экранизация повести Аркадия и Бориса Стругацких. Первый фильм вышел в 2008 году, премьера второго состоялась в 2009-м. Степанов исполнил в боевике роль Максима Камерера, пилота Группы Свободного Поиска, чей звездолет совершил вынужденную посадку на планете Саракш.