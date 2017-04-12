Источник сообщил о падении актера Василия Степанова из окна жилого дома

Актер Василий Степанов, сыгравший главную роль в фильме Федора Бондарчука «Обитаемый остров», выпал из окна квартиры жилого дома на западе Москвы. Об этом в среду, 12 апреля, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в медицинских кругах.

«31-летний актер Василий Степанов, получивший известность после фильма "Обитаемый остров", выпал из окна квартиры на Давыдковской улице, в результате чего получил многочисленные переломы», — объяснил собеседник, ответив, что мужчина не в первый раз пытается покончить с собой.

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В пресс-службе столичного главка МВД падение человека с высоты по данному адресу подтвердили. «В настоящее время по факту произошедшего проводится проверка, по результатам которой будет принято решение», — добавил представитель ведомства.

Фильм «Обитаемый остров» был снят режиссером Федором Бондарчуком по повести Аркадия и Бориса Стругацких в 2008 году. Василий Степанов исполнил в киноленте главную роль, Максима Камерера — пилота Группы Свободного Поиска, чей звездолет совершил вынужденную посадку на планете Саракш.