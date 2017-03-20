Наследники братьев Стругацких признали поражение в борьбе с пиратами

Сын русского писателя-фантаста Бориса Стругацкого Андрей объявил в Facebook, что книги его отца и его брата Аркадия вновь доступны на официальном сайте, посвященном авторам. По его словам, публикация электронных версий произведений связана с проигрышем в борьбе с пиратскими книжными сайтами.

«В одной старой песенке пелось: "И в борьбе с зеленым змеем побеждает змей!"» — написал Андрей. Он отметил, что решение вновь открыть доступ к электронной библиотеке было принято им совместно с дочерью Аркадия Стругацкого Марией.

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«Законопослушные сайты выполнили нашу просьбу убрать книги Стругацких из свободного доступа, но, к сожалению, существуют еще мириады ресурсов абсолютно незаконопослушных, и одолеть их, увы, совершенно невозможно», — объяснил он.

Аркадий и Борис Стругацкие — писатели-фантасты, авторы таких произведений, как «Понедельник начинается в субботу», «Улитка на склоне», «Обитаемый остров», «Отель „У Погибшего Альпиниста“», «За миллиард лет до конца света» и «Пикник на обочине». Аркадий скончался в 1991 году, а Борис — в 2012-м.