Вышел трейлер американского сериала по «Пикнику на обочине» братьев Стругацких

В сети появился трейлер сериала «Пикник на обочине» от американского телеканала AMC. Сценаристом выступил Джек Паглен, ранее работавший с Кристофером Ноланом над фильмом «Превосходство». Режиссером проекта стал Алан Тейлор (создатель ленты «Терминатор: Генезис», а также эпизодов «Игры престолов», «Секса в большом городе» и «Клана Сопрано»).

«Пикник на обочине» — экранизация одноименной фантастической повести советских авторов Аркадия и Бориса Стругацких, написанной в 1971 году. Сюжет сериала разворачивается в недалеком будущем: Землю посетили пришельцы, оставив после себя различные артефакты. Главный герой Рэдрик Шухарт (Мэттью Гуд) — ветеран-сталкер, незаконно вторгающийся в аномальные зоны и исследующий их.

Дата премьеры сериала не раскрывается. В «Пикнике на обочине» также снялись Дина Азиз, Тайрон Бенскин и Алекс Биспинг.

В 1979 году повесть братьев Стругацких экранизировал режиссер Андрей Тарковский. В 1980-м его фильм «Сталкер» получил приз экуменического жюри на Каннском кинофестивале.