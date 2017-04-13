Выпавший из окна Степанов госпитализирован в психиатрическую клинику

Российский актер Василий Степанов, выпавший в ночь на четверг из окна жилого дома, госпитализирован в московскую психиатрическую клиническую больницу имени Алексеева. Об этом в справочной службе учреждения сообщили РИА Новости 13 апреля.

Сотрудники больницы отказались раскрывать информацию о состоянии Степанова. По информации kp.ru, актер был доставлен в психиатрическую клинику в четверг утром.

Ранее в этот день в сети появилось видео с места падения артиста из окна дома.

Материалы по теме Массаракш, как все сложно Создатели фильма "Обитаемый остров" показали первые отрывки

В тот же день сообщалось, что из-за произошедшего актер сломал руку и ногу. Его брат рассказал, что врач-психиатр при осмотре артиста посчитала его опасным для общества. Отмечалось также, что 31-летний Степанов ранее страдал депрессией и неоднократно пытался покончить с собой.

Правоохранительные органы проводят проверку по факту произошедшего.

Василий Степанов наиболее известен по главной роли в фантастической дилогии «Обитаемый остров» Федора Бондарчука. Первый фильм вышел в 2008 году, премьера второго состоялась в 2009-м. Актер сыграл в боевике космического исследователя Максима Камерера, чей звездолет совершил вынужденную посадку на планете Саракш.