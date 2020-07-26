Умерла звезда фильма «Унесенные ветром»

Британско-американская актриса Оливия де Хэвилленд умерла на 105-м году жизни. Она исполнила роль Мелани Гамильтон Уилкс, жены персонажа, в которого была влюблена главная героиня Скарлетт О'Хара в фильме «Унесенные ветром», сообщает The Hollywood Reporter.

Актриса скончалась от естественных причин в своем доме в Париже, где жила последние 60 лет. Де Хэвилленд была последней из ныне живущих звезд, исполнивших роль в знаменитой картине 1939 года.

Звезда голливудских фильмов родилась в 1916 году. Она была одной из самых востребованных актрис в эпоху Золотого века Голливуда. За роль в ленте «Унесенные ветром», которая стала одним из первых полностью цветных фильмов и завоевала восемь «Оскаров», она получила первую номинацию на статуэтку. Впоследствии она завоевала престижную награду за роли в фильмах «Каждому свое» и «Наследница».

Кроме того, де Хэвилленд известна ролями в картинах «Одиссея капитана Блада» (1935), «Атака легкой кавалерии» (1936), «Приключения Робин Гуда» (1938), «Тише, тише, милая Шарлотта» (1964) и многих других.

В июне стриминговый сервис HBO Max убрал с платформы фильм «Унесенные ветром» из-за спорных моментов, связанных с расовыми вопросами, на фоне протестов из-за смерти чернокожего Джорджа Флойда в результате задержания полицейскими. После этого критики предрекли США начало «культурных чисток».