Умер актер сериалов «Строго на юг» и «Сумеречная зона»

Умер канадский актер Брент Карвер. Об этом сообщает издание New York Post.

Артист скончался 4 августа в своем доме в Кранбруке, Британская Колумбия. «Его любовь к выступлениям могла сравниться только с его интересом к жизни и неизменной преданностью семье, друзьям и любимым питомцам», — говорится в заявлении его родственников.

Причина смерти не уточняется. Актеру сериалов «Строго на юг» и «Сумеречная зона» было 68 лет.

Карвер не только снимался в кино, но также участвовал в постановках на Бродвее. За мюзикл «Поцелуй женщины-паука» он получил премию «Тони». Кроме того, он появлялся в таких фильмах и сериалах, как «В глубине», «Тысячелетие», «Арарат», «Легенда Сонной Лощины», «Ромео и Джульетта», «Лилии», «Война миров», «Случай» и «Лабиринт правосудия».

4 августа стало известно о смерти 81-летнего американского актера Рени Сантони. Он прославился благодаря таким фильмам и сериалам, как «Анатомия страсти», «Кобра», «Квантовый скачок», «Доктор Дулиттл», «Грязный Гарри» и «Детективное агентство "Лунный свет"».

