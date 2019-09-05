Зеленский объяснил отказ подписать закон о кастрации педофилов

Стало известно, почему президент Украины Владимир Зеленский наложил вето на закон о кастрации педофилов. Документ с президентскими предложениями к закону был опубликован на сайте Верховной Рады.

В предложениях отмечается, что в том виде, в котором закон дошел до главы государства, он нарушает ряд конституционных прав граждан Украины. В частности, порядок принудительной кастрации с помощью лекарственных препаратов не прописан достаточно четко. Это создает риск, что здоровье осужденных, имеющих противопоказания к употреблению таких препаратов, ухудшится, или вовсе приведет к смерти осужденного после их применения. «Поэтому имеет место нарушение неотъемлемого права на жизнь, закрепленного Конституцией Украины (часть первая статьи 27)», — говорится в комментарии Зеленского.

Кроме того, президента беспокоит та часть закона, которая предполагает создание публичного реестра лиц, осужденных за педофилию. По словам главы государства, эта мера не только нарушает закон о персональных данных, но также «может привести к вмешательству в частную жизнь лица, отбывшего наказание, усложнит его социальную адаптацию».

Накануне, 4 сентября стало известно, что Зеленский наложил вето на закон о химической кастрации педофилов и создании открытого реестра с ними. Документ предусматривает применение химической кастрации в случае изнасилования лица в возрасте до 14 лет и создание открытого реестра педофилов. Принудительная кастрация — введение осужденному химических препаратов, которые уменьшают либидо и сексуальную активность. Ее не применяют к гражданам не достигшим 18 лет или старше 65 лет.

Законопроект, автором которого стал лидер «Радикальной партии» Олег Ляшко, был внесен в Верховную Раду еще в 2017 году, однако окончательно его приняли только летом 2019 года. 19 июля его подписал занимавший на тот момент пост спикера украинского парламента Андрей Парубий.

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