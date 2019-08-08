Публичное предложение кастрировать мужчин заинтересовало чиновников

В Санкт-Петербурге возбуждено дело в отношении ветеринарной клиники, предлагавшей в своей рекламе бесплатную кастрацию неверных мужей. Об этом сообщается на сайте регионального управления Федеральной антимонопольной службы (ФАС).

Ранее в ФАС сообщали, что содержание рекламы возмутило горожан, из-за чего они направили в управление жалобы. По данным ведомства, всего в отношении общества защиты животных «Ответ» поступило пять жалоб.

Рядом с вестибюлем станции метро «Улица Дыбенко» был установлен рекламный щит с текстом: «Акция! Кастрация: Кот — 1 тысяча рублей. Кошка — 2,5 тысячи рублей. Неверный муж — бесплатно».

Подавляющее большинство (87,5 процента) экспертов Ассоциации маркетинговой индустрии «Рекламный совет» посчитали, что реклама оскорбляет человеческое достоинство.

Региональное управление службы намерено определить, нарушает ли реклама с кастрацией запрет на использование оскорбительных образов и выражений (пункт 6 статьи 5 закона «О рекламе»). Ведомство рассмотрит материалы дела 23 августа.

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