Реклама о кастрации мужей оскорбила петербуржцев

Реклама ветеринарной клиники в Санкт-Петербурге возмутила горожан своим содержанием, из-за чего они пожаловались в Федеральную антимонопольную службу (ФАС). Об этом пишет РИА Новости.

На конструкции, установленной около вестибюля станции метро «Улица Дыбенко», была размещена информация о проходящей в клинике акции на кастрацию, однако список цен завершался неожиданной фразой. «Кот — тысяча рублей. Кошка — две с половиной тысячи. Неверный муж бесплатно!» — было написано на постере.

По информации агентства, в ФАС поступило две жалобы от петербуржцев, которые посчитали объявление дискриминацией по половому признаку. «На мой взгляд, данная реклама призывает к насилию и жестокости, а также подрывает основу семейных ценностей», — говорилось в одном из заявлений. ФАС пообещала рассмотреть жалобы в установленные для этого сроки.

Ранее, в мае, в Австралии сочли слишком жестокой социальную рекламу о людях с больным сердцем. В ней мать говорит ребенку, что не любит его, потому что тот не заботится о своем здоровье.

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