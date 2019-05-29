Рекламу о людях с больным сердцем сочли слишком жестокой

Социальная реклама, снятая австралийской благотворительной организацией Heart Foundation, была раскритикована пользователями соцсетей, которые посчитали ролик слишком жестоким. Об этом пишет 9News.

Видео состоит из нескольких отрывков, герой каждого из которых объясняет, почему он пренебрегает проверкой сердца у врача. В начале видео мать укладывает ребенка спать и признается ему в том, что никогда не любила его. За этим следует сцена, в которой парень предупреждает собравшихся у него дома гостей о скорой кончине. «Но мне все равно, потому что меня к тому времени не будет», — добавляет он.

В еще одном отрывке муж говорит жене, что если бы он любил ее и ребенка, то следил бы за здоровьем своего сердца, но он этого не делает. Заключает ролик сцена в больнице, где больная мать обращается к дочери. «Я не забочусь не только о своем сердце, но и о твоем тоже», — произносит она.

Многие юзеры посчитали, что видео может кого-то ранить. «Это не просто плохая реклама, это ужасная реклама. Представьте, как себя почувствует при просмотре ребенок, у которого родитель умер от болезни сердца», — написала Dee Madigan. Юзер Aussie Mercat пожаловался на то, что ролик оскорбляет всех тех, у кого генетическая предрасположенность к подобным заболеваниям. «Я постоянно хожу к врачу, соблюдаю диету, пью таблетки. Как вы можете предполагать, что я безответственный и не забочусь о других?» — возмутился он.

Представители фонда извинились перед теми, кого оскорбил их ролик, но заявили, что он необходим для того, чтобы начать разговор о сердечно-сосудистых заболеваниях, от которых каждый год умирают 18 с половиной тысяч жителей Австралии.

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