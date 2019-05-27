Реклама Gillette с учащимся бриться трансгендером довела зрителей до слез

Gillette / Facebook

Новая реклама Gillette с участием подростка-трансгендера растрогала пользователей соцсетей. Ролик был опубликован на странице компании в Facebook и к настоящему моменту набрал свыше 700 тысяч просмотров.

Герой видео — Самсон Браун — признается в том, что он всегда чувствовал себя отличным от других, но не знал, что для этого существует особый термин. «Я решился на смену пола, потому что хотел быть счастлив. Я рад, что теперь могу бриться», — сказал он. После этих слов отец подростка начинает показывать ему, как правильно бриться. Мужчина советует сыну быть увереннее при бритье и хвалит его, когда видит, что у подростка получается. В конце ролика Самсон говорит, что он, наконец, счастлив. Завершается видео слоганом «Ваше первое бритье должно быть особенным, неважно где, когда и при каких обстоятельствах оно произошло».

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Большинство пользователей похвалили создателей рекламы за то, что те отважились сделать трансгендера героем ролика. «Я знаю, что капитализм это плохо, но Gillette поступил смело, сняв видео об учащемся бриться трансгендере, в то время как в нашей стране далеко не все относятся к таким людям хорошо», — написал Urbanhymnal. Многие признались, что прослезились при просмотре. «Как мама сына-трансгендера поблагодарю вас от всего сердца. У меня слезы текли ручьем. Это так чудесно», — поделилась своими чувствами Monica Kelly. «До слез. А у моего сына-трансгендера от этого ролика невероятно большая улыбка на лице», — призналась Nichole Angel.

В начале апреля другая реклама Gillette вызвала возмущение со стороны зрителей. Компания пригласила плюс-сайз модель Анну О'Брайен сниматься в рекламе женской линейки своих бритв, однако ее внешность оттолкнула потенциальных покупателей.

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