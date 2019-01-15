Gillette обругали за рекламу с помогающими друг другу мужчинами

Gillette / YouTube

Компания Gillette выпустила рекламный ролик, в котором порицаются издевательства, буллинг и домогательства. Видео вызвало неоднозначную реакцию в сети, на это обратило внимание BBC News.

В короткометражном ролике под названием Believe слоган компании Gillette «Лучше для мужчины нет» заменили фразой «Мужчина, который может быть лучше». Таким образом компания намерена напомнить мужчинам, что они ответственны за свои поступки и за влияние на поведение будущих поколений.

За двое суток ролик набрал более двух миллионов просмотров на YouTube. На данный момент под видео 25 тысяч лайков и более 200 тысяч дизлайков. В комментариях пользователи агрессивно реагируют на новую кампанию, называя ее «феминистской пропагандой». В Twitter многие признались, что готовы отказаться от использования продукции компании и призвали к бойкоту.

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