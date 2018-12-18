В рекламе пива захотели видеть людей и животных

Государственная Дума приняла в первом чтении законопроект, продлевающий разрешение на трансляцию рекламы пива во время спортивных мероприятий. Об этом сообщает РИА Новости.

На данный момент разрешается рекламировать пиво и напитки на его основе при трансляции в прямом эфире или в записи спортивных соревнований, за исключением детско-юношеских, а также в спортивных печатных изданиях, на теле- и радиоканалах. Однако этот закон действует до 1 января 2019 года.

В соответствии с законопроектом, эти правила останутся в силе и после 2018 года. Распространять рекламу пива в эфире можно будет с 23:00 до 07:00 по местному времени.

Помимо этого, предлагается отменить запрет на использование в рекламе алкоголя образов людей и животных, за исключением несовершеннолетних. В пояснительной записке к документу отмечается, что он ограничивает конкуренцию на российском рынке алкогольной продукции.

В декабре стало известно, что с 2021 года в России будут изготавливать пиво, лишь наполовину состоящее из солода. Возможность его производить появится после вступления в силу нового технического регламента «О безопасности алкогольной продукции». Согласно новой норме, производители смогут заменять солодовое сырье чем-то другим, например зерновыми. Регламент также увеличивает массу сахаросодержащих продуктов в напитке с 2 до 5 процентов.

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