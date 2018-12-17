В России появится новое пиво

Пиво, лишь наполовину состоящее из солода, будут изготавливать в России с 2021 года. Возможность его производить появится после вступления в силу нового технического регламента «О безопасности алкогольной продукции». Об этом сообщили «Известиям» в пресс-службе Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).

Пивовары, согласно новой норме, смогут заменять солодовое сырье чем-то другим, например зерновыми. Регламент также увеличивает массу сахаросодержащих продуктов в напитке с 2 до 5 процентов.

Совет ЕЭК уже одобрил документ и принял по нему окончательное решение.

Регламент начнет действовать с 10 января 2021 года. До этого в Евразийском экономическом союзе таких мер не принимали — страны использовали свои законы для управления рынком спиртных напитков.

По мнению экспертов, такая норма удешевит и ускорит производство пива, поэтому и конечная стоимость продукта уменьшится примерно на 20 процентов.

Ранее сообщалось, что повышение экологического сбора, инициированное Минприроды, может привести к подорожанию пива в России.

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