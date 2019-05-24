ФАС отказалась наказывать кафе за призыв «брать в рот за копейки»

Управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) по Челябинской области отказалось возбуждать дело в отношении местного кафе Street Food из-за рекламы с двусмысленными призывами «Соси, сколько хочешь» и «Бери в рот за "копейки"». Об этом сообщает портал 74.ru со ссылкой на пресс-службу ведомства.

На постерах с призывами изображена девушка, пьющая через соломинку и кусающая сэндвич. Так заведение мотивирует клиентов бесплатно доливать напитки и покупать сэндвичи и бургеры по доступной цене.

В УФАС отметили, что в торговом центре «Родник», где расположено заведение, реклама с такими слоганами отсутствует и никогда не размещалась. Сотрудники антимонопольного ведомства увидели в ТЦ более сдержанные в формулировках призывы: «Пей, сколько хочешь» и «Бери за "копейки"».

«Таким образом, факт размещения в ТРК "Родник" рекламы кафе Street Food, содержащей непристойное выражение, не подтвержден», — подчеркнули в пресс-службе. В ведомстве уточнили, что изображения с двусмысленными слоганами на странице заведения в Instagram не являются рекламой.

В апреле жители Челябинска возмутились изображениями в социальных сетях заведения. Антимонопольная служба позднее заявила о проверке соответствия информации требованиям закона «О рекламе».

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