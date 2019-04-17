ФАС заинтересовалась призывом «брать в рот за копейки»

Управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) по Челябинской области отреагировало на рекламу одного из кафе быстрого питания города. Об этом сообщает портал 74.ru.

Речь идет о призывах «Сосать сколько хочешь» и «Брать в рот за копейки». На скандальных постерах также изображена девушка, пьющая через соломинку или кусающая бутерброд. Так покупателей мотивируют бесплатно доливать напитки, а также покупать бургеры по доступной цене. Местные СМИ утверждают, что горожанам не нравится подобный креатив.

ФАС проверит законность такой «игры слов». «Мы изучаем соответствие указанной рекламной информации требованиям закона "О рекламе"», — пояснили в ведомстве.

5 марта ФАС признала рекламу лекарства «Гексорал», в которой снялся певец Филипп Киркоров, несоответствующей закону «О рекламе». Отмечается, что в рекламе было использовано утверждение о превосходстве товара, однако критерии, по которым осуществлялось сравнение, размещались на незначительной площади кадра и демонстрировались три секунды. Ведомство выдало предписание о прекращении нарушения закона компании Johnson&Johnson.

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