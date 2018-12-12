Бургер под названием Huevo Grande сочли оскорбительным

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) оштрафовала «Бургер Кинг» на 100 тысяч рублей из-за жалобы посетителя на рекламу бургера на испанском языке. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на постановление УФАС по Смоленской области.

Претензия касалась продукта под названием Huevo Grande, который, как утверждает «Бургер Кинг», в переводе с испанского означает «большое яйцо». Сообщается, что реклама была создана для формирования интереса к новому продукту в меню, содержащему яйца.

Посетитель ресторана, подавший жалобу, утверждал, что был «введен в заблуждение относительно содержания перевода этой надписи», поскольку посчитал ее оскорбительной. ФАС заключила, что название недопустимо, и назначила штраф.

Компания не согласилась с доводами федеральной службы, но название бургера из меню удалила.

В сентябре «Бургер Кинг» предлагал молодоженам в России бесплатно отпраздновать свадьбу в любом заведении сети. Новоиспеченных супругов и их гостей обещали накормить и напоить за счет заведения.

В декабре 2017 года «Бургер Кинг» прославился тем, что предложил байкерам из «Ночных волков» в канун Нового года сменить название на «Ночных оленей» и заняться доставкой бургеров. За это клубу мотоциклистов ресторан готов был заплатить 30 миллионов рублей. Байкеры выдвинули встречное предложение «Бургер Кингу» нарядиться петухами.

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