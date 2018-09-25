«Бургер Кинг» бесплатно устроит свадебные банкеты россиянам

Сеть ресторанов быстрого питания «Бургер Кинг» предложила молодоженам бесплатно провести свадьбу в любом заведении сети. Новоиспеченных супругов и их гостей обещают бесплатно накормить и напоить, сообщили «Ленте.ру» в пресс-службе компании.

Молодоженам предоставят место под празднование, вопперы, картошку и другие закуски, а также выдаст супругам короны, а невесте — фату. По спецзапросу молодых может поздравить персонал ресторана.

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Для проведения торжества необходимо заранее договориться с директором ресторана и предъявить свидетельство о браке. При этом срок давности заключения брака должен не превышать две недели. Акция имеет лимит: отметить свадьбу в одном из ресторанов сети можно будет до 30 ноября 2018 года.

Первая свадьба в «Бурге Кинг» уже состоялась 21 сентября. Мероприятие прошло в ресторане на ВДНХ. По словам жениха Кирилла Морозова, которые приводит пресс-служба сети, молодожены рады, что свадьба обошлась им бесплатно.

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