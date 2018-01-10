Наглость россиянина в «Бургер Кинге» принесла ему мировую славу

В топ популярного развлекательного портала Reddit выбилась фотография из российского «Бургер Кинга», посетитель которого решил не платить за стаканчик для безлимитной газировки и воспользовался баскетом из KFC. Пользователи портала назвали россиянина гением и поблагодарили за лайфхак.

Сотни комментаторов принялись шутить над находчивым посетителем ресторана. «Теперь я представляю, как этот человек и его семья толпились вокруг этого ведра, каждый со своей соломинкой», — пишет пользователь с ником goat_in_tree.

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Изобретательность молодого человека поразила посетителей портала. «Мы живем в 2018 году, в то время как этот чувак — в 6018 году», — отмечает haterwsky. «[Такое возможно] только в России», — заключает SubconsciousWoof.

Один из комментаторов указывает, что наливать напиток из «Бургер Кинга» в собственную тару придумали не в России. К примеру, так часто поступают дети в Бразилии, где можно пить газировку безлимитно только первые полчаса со времени заказа.

Так или иначе, россиянина поблагодарили за лайфхак, некоторые признались, что намерены опробовать его на практике.

Как оказалось, обсуждаемой на Reddit фотографии больше года. Она и ранее появлялась на различных сайтах и вызывала восторженные и гневные эмоции у посетителей.

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