Гифка с блогершей из России вышла в топ крупнейшего в мире форума

Пользователи портала Reddit вывели в топ сайта гифку с российской видеоблогершей Евгенией Тимоновой, которую во время съемки выпуска сбил дельфин. Об этом Тимонова сообщила на своей странице в Facebook.

«У нас с друзьями есть традиция. Каждый февраль мы выходим в топ Reddit», — написала она.

В прошлом году в топе ресурса оказывалась эта же GIF-анимация с Тимоновой. Отрывок взят из выпуска «Все как у зверей», в котором Тимонова рассказывала о том, как дельфины афалины занимаются сексом. В 2017-м гифка снова появилась на портале под авторством другого пользователя.

Пользователи оставили под записью на Reddit сотни комментариев. Посетителей портала позабавило поведение дельфина, а также мимика Тимоновой, столкнувшейся с натиском млекопитающего.

Reddit создан в 2005 году как сайт, где пользователи размещают интересные ссылки, фото, ролики и прочий контент. По состоянию на 2016 год, ежемесячная аудитория портала составляла около 542 миллионов посетителей (234 миллиона уникальных пользователей). Reddit занимает седьмое место среди самых посещаемых сайтов в США и 24-е в аналогичном рейтинге по миру.