«Ночным волкам» предложили назваться «оленями» и доставлять еду

Российское подразделение «Бургер кинг» направило письмо лидеру мотоклуба «Ночные волки» Александру Залдостанову по прозвищу Хирург с предложением о работе. Письмо опубликовано на странице компании в Facebook.

Байкерам предложили в преддверии нового года переименоваться в «Ночных оленей» и заняться доставкой бургеров. За это клубу готовы заплатить 30 миллионов рублей.

Если мотоциклисты согласятся, то им придется развозить бургеры за 30 минут и носить шапку Деда Мороза. Название «Ночные волки» просят временно сменить, потому что маркетологам оно показалось слишком мрачным и агрессивным.

Мотоклуб на предложение сети ресторанов фастфуда пока не отреагировал. Пользователи Facebook советуют «Ночным волкам» соглашаться. Некоторые указывают, что название «Ночные олени» даже больше подходит байкерам. «Вот всегда не очень любил "Бургер Кинг". Но после такого троллинга я в восторге!» — отмечает в соцсети анестезиолог клиники Управделами президента. «Занялись бы делом наконец», — пишет пользователь Константин Бондаренко.

«Бургер кинг» время от времени предлагает персонам, находящимся на волне популярности, солидные вознаграждения за совместные проекты. Так, Ксении Собчак компания предложила 100 миллионов рублей в год, если та назовет своего новорожденного сына Кинго. Президенту Украины Петру Порошенко обещали миллиард рублей за допуск российской певицы Юлии Самойловой на «Евровидение». Пока на шуточные предложения сети быстрого питания никто не согласился.

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