«Бургер Кинг» отрекся от титула после скандальной рекламы в Бельгии

«Бургер Кинг» свернул рекламную кампанию, использующую образ бельгийского короля Филиппа, пообещал отречься от трона и убрал слово «король» со своего логотипа. Об этом сообщает издание Adweek.

Сеть ресторанов быстрого питания объявила о преждевременном завершении голосования, в котором жителям Бельгии предлагалось сделать выбор между «Бургер Кингом» и королем Филиппом. Согласно заявлению компании, бельгийский монарх якобы набрал 51 процент голосов и одержал победу.

«Как следствие, «Бургер Кинг» отрекается от титула и убирает его со своего логотипа», — утверждается в пресс-релизе. В подтверждение этих слов с логотипа бельгийского «Бургер Кинга» в Facebook временно исчезло слово «Кинг» («король»).

Голосование проводилось в рамках рекламной кампании, начатой в связи с открытием в Бельгии первого «Бургер Кинга». Пользователи, пытавшиеся проголосовать за Филиппа, обнаружили, что это невозможно. Сайт «Бургер Кинга» под шуточными предлогами отказывался признавать их голоса.

Представители короля Бельгии выразили недоумение по поводу такой рекламы и потребовали объяснений у местного подразделения компании. По их словам, Филипп не давал разрешения на использовании своего образа в коммерческих целях.

Филипп стал монархом в июле 2013 года после отречения своего отца Альберта II от престола. В качестве короля он участвует в формировании правительства страны и регулярно обсуждает с министрами различные политические вопросы. Кроме того, он считается главнокомандующим вооруженных сил Бельгии.

29 мая сообщалось, что бельгийская принцесса Астрид, дававшая сигнал к старту марафона, оглушила выстрелом премьер-министра Бельгии Шарля Мишеля.