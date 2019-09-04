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Зеленский отказался подписывать закон о кастрации педофилов

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Президент Украины Владимир Зеленский наложил вето на закон о химической кастрации педофилов и создании открытого реестра с ними. Об этом сообщает телеканал «112 Украина».

«Готовится на рассмотрение с вето президента», — говорится в карточке законопроекта. Какие именно предложения внес Зеленский — неизвестно, так как документы еще не опубликованы.

Проект закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления ответственности за преступления, совершенные в отношении малолетней или малолетнего, несовершеннолетней или несовершеннолетнего и лица, не достигшего половой зрелости» подписал и отправил на подпись президенту еще прошлый состав Верховной Рады.

Документ предусматривает применение химической кастрации в случае изнасилования лица в возрасте до 14 лет и создание открытого реестра педофилов. Принудительная кастрация — введение осужденному химических препаратов, которые уменьшают либидо и сексуальную активность. Ее не применяют к гражданам не достигшим 18 лет или старше 65 лет.

Предложенный старым созывом Рады проект закона также ужесточает санкцию за групповое изнасилование несовершеннолетнего — с 12 до 15 лет лишения свободы, а развращение несовершеннолетнего в возрасте до 16 лет будет наказываться только лишением свободы на срок до пяти лет. Несмотря на то что закон был почти принят, он подвергался критике в Министерстве здравоохранения Украины. В частности, занимавшая тогда должность главы ведомства Ульяна Супрун назвала его негуманным, отметив, что врачи не будут его исполнять.

Подобный закон в июне 2019 года был принят парламентом американского штата Алабама. Согласно этому закону, виновных в сексуальных преступлениях против малолетних обяжут проходить химическую кастрацию перед тем, как выйти из тюрьмы.

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