Треть расходов федерального бюджета на 2021 год направят на «социалку» Кабмин

Госдума на пленарном заседании 28 октября приняла в первом чтении проект бюджета на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов. Документ основан на базовом прогнозе социально-экономического развития страны и является дефицитным. Как отметил первый заместитель руководителя фракции «Единой России» в Госдуме Андрей Исаев, комментируя ход обсуждения законопроекта на пленарном заседании, в зале звучали призывы резко увеличить бюджетные расходы. Но в условиях дефицита — это «необоснованное и сиюминутное решение», отмечается в сообщении партии.

«Много лет звучала критика в адрес «Единой России» и правительства за жесткую бюджетную политику, за то, что мы формируем резервы. Но вот пришел 2020 год с его невзгодами — и самые ярые критики первыми побежали предлагать, как именно надо их израсходовать. Я думал, что этот урок стал таковым для всех. Что 2020 год мы смогли пережить только благодаря тому, что была устойчивая макроэкономическая политика, были резервы, — отметил Андрей Исаев. — Мы бросили огромные средства на борьбу с ковидом, пережили локдаун, оказали адресную помощь людям, предприятиям, регионам. Но урок вынесен не был. Мы вновь слышим призывы резко нарастить доходы, спалив резервы. Что отвечает на это «Единая Россия» — мы ответственная партия. Мы должны думать не только о том, чтобы понравиться избирателю сегодня, но и о том, чтобы обеспечить социальную защиту и безопасность завтра — при любой экономической ситуации».

Сам проект бюджета парламентарий назвал напряженным. При этом в текущем году он впервые сформирован не от доходов, а от расходов — то есть, от исполнения государством своих обязательств перед людьми. Кроме того, по некоторым статьям правительству еще предстоит найти средства на то, чтобы их реализовать в полном объеме.

Это означает, продолжил Андрей Исаев, что необходимо сконцентрироваться на приоритетах. «Что является главным для «Единой России»? Безусловное, безоговорочное выполнение государством всех социальных обязательств. Это заложено в бюджете. Включая новые пособия, которые появились только в этом году. Заложена индексация пенсий, МРОТ, прожиточного минимума выше инфляции. Есть средства — и они растут — на лекарственное обеспечение. Решаются вопросы, связанные с комфортной городской средой и устойчивым развитием села», — подчеркнул парламентарий.

Второй приоритет партии — реализация национальных целей, обозначенных президентом, и на это средств в бюджете достаточно. При этом «Единая Россия» будет настаивать на том, чтобы при перераспределении средств социальный блок не затрагивали. Это касается, в том числе, строительства новых больниц.

Третья цель — соблюдение договоренностей с правительством о финансовой поддержке регионов. «Видимо, предстоит дискуссия по отдельным объектам, но в целом мы видим, что заложено в первом чтении достаточно, и беспрецедентная помощь будет оказана регионам. В том числе исполняется предложение председателя Госдумы [Вячеслава Володина] о том, что десяти наиболее проблемным регионам с наиболее сложной бюджетной обеспеченностью будет оказана адресная помощь по программам. Мы предложим и уже предлагаем расширить список этих регионов, в том числе и за счет тех, у которых плохие демографические показатели», — сказал Андрей Исаев.

В настоящее время регионов, которые нуждаются в поддержке, существенно больше, добавил он. «Как минимум, на 10 регионов мы должны увеличить [список] и учесть те регионы, которые дают наихудшую статистику по демографии. Им необходимы индивидуальные планы, и «Единая Россия» будет это предлагать», — сказал парламентарий.

Партия продолжит работу над бюджетом — ко второму чтению «Единая Россия» готовит пакет социальных поправок. «Мы рассчитываем на восстановительный рост экономики, а значит, на дополнительные доходы. Предлагаем уже сейчас определить приоритеты, на которые эти доходы должны пойти. Для фракции «Единой России» это то, что обеспечивает качество жизни людей. Для горожан — программа «Комфортная городская среда» и переоснащение городского пассажирского транспорта, для селян – «Устойчивое развитие сельских территорий». Мы предлагаем определить это в качество основных приоритетов для дальнейшей работы над бюджетом», — резюмировал Андрей Исаев.

«Единая Россия» на протяжении нескольких месяцев работала вместе с правительством над проектом федерального бюджета. Ранее, 12 октября на встрече с вице-премьерами, где обсуждались социальные приоритеты документа, секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак назвал бюджет социально ориентированным и сбалансированным. Он отметил, что кабмин учел все приоритетные направления расходов, а также предложения о финансировании партийных проектов, наиболее востребованных у жителей. Таких, например, как формирование комфортной городской среды, ремонт и строительство сельских домов культуры, строительство новых спортивных объектов в регионах и другие.

В расходах, в частности, учтены достаточно серьезные средства на улучшение качества жизни на селе. В партии считают, что оно должно приблизиться к городским стандартам. На строительство порядка трехсот сельских домов культуры в 2021 году запланировано около 3,3 миллиарда рублей. Еще 460 миллионов — на поставку 100 автоклубов по проекту «Единой России» «Культура малой Родины». Также предусмотрены средства на создание 110 модельных библиотек и переоснащение детских школ искусств. На развитие спорта на селе в бюджете заложили 7,4 миллиарда рублей. Деньги направят, в том числе, на ремонт спортивных залов в сельских школах, строительство ФОКов открытого типа, строительство катков с искусственным льдом и крытых футбольных манежей. 2 миллиарда пойдут на закупку мобильных медицинских центров для территорий с численностью населения менее 100 человек.

Кроме того, удалось обеспечить субсидирование проектов благоустройства в регионах. На эти цели в следующем году в федеральном бюджете предусмотрено 34,65 миллиарда рублей.

На встрече с руководством «Единой России» 19 октября глава кабмина Михаил Мишустин подчеркнул, что партия ответственно подошла к распределению средств бюджета исходя из ситуации в стране — «с безусловным, неукоснительным выполнением всех социальных обязательств, которые страной соответствующим образом приняты, и о которых неоднократно говорил президент». Премьер также выразил надежду, что правительство найдет возможности для решения озвученных партией дополнительных вопросов.