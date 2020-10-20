Руководство «Единой России» обсудило проект бюджета с Михаилом Мишустиным

Проект нового федерального бюджета получился социально направленным — большая часть расходов пойдет на развитие программ, касающихся непосредственно жизни людей. Об этом шла речь на встрече руководства партии «Единая Россия» с премьер-министром страны Михаилом Мишустиным. «Единая Россия» последние несколько месяцев работала над документом совместно с профильными министерствами, отметил секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак.

«Как нам кажется, бюджет в результате получился сбалансированным и, что для нас самое главное, социально направленным. Для нас самая главная задача — это забота о человеке, его защита, благополучие. И проекты, и предложения, с которыми "Единая Россия" выходила в части комфорта городской среды, модернизации первичного звена здравоохранения, строительства объектов культуры, спорта, в первую очередь на сельских территориях, — были поддержаны. За это хотели бы сказать огромное спасибо», — сказал секретарь генсовета партии.

Однако, по мнению руководителей партии, некоторые статьи проекта бюджета требуют дополнительного финансирования. Например, ремонт и строительство сельских домов культуры, которые являются «центрами жизни на селе, точками притяжения людей», подчеркнул Андрей Турчак. По его мнению, к числу вопросов, также нуждающихся в больших ассигнованиях бюджета, относится и строительство новых спортивных объектов в регионах — физкультурно-оздоровительных комплексов открытого типа. Это многофункциональные площадки с легкоатлетическим ядром, футбольным полем, зоной для воркаута. В общественных приемных партии, на встречах с депутатами, во время соцопросов об этом неоднократно говорили жители многих регионов страны. По словам секретаря генсовета «Единой России», в региональных отделениях партии собрано заявок на эти цели примерно на 2 миллиарда рублей на эти цели.

Кроме того, регионам нужны «живые» деньги на решение текущих вопросов, отметили руководители партии в беседе с главой правительства. Эти расходы также предусмотрены в бюджете — в частности, средства пойдут на обеспечение жильем детей-сирот. Этот вопрос принципиально важен для партии, поскольку он напрямую влияет на жизнь людей, отметил первый заместитель руководителя фракции «Единой России» в Госдуме Андрей Исаев.

«Основные социальные проблемы в проекте бюджета решены. Вопрос обеспечения жильем детей-сирот — крайне болезненный для регионов. Несмотря на то, что средства ограничены, мы очень благодарны, что вы нашли возможность увеличить эту статью за счет Резервного фонда правительства. Это обязательства субъектов, но без федеральной помощи они, конечно, не справляются», — сказал Андрей Исаев.

Еще одна тема, которая обсуждалась на встрече руководителей «Единой России» с главой правительства — обеспечение лекарствами. Парламентарии подчеркнули, что по этому направлению все расходы останутся неизменными — в том числе, и на помощь в борьбе с онкологическими, орфанными и сердечно-сосудистыми заболеваниями. А в течение трех лет ассигнования даже вырастут.

Что касается денег на выполнение всех социальных обязательств, они также заложены в полном объеме в проект нового бюджета. Деньги пойдут на оплату труда бюджетников, выплаты на детей, горячее питание для школьников младших классов и дополнительные места в школах.

Партия также предложила выделить средства в бюджете на патриотическое воспитание. Летом 2020 года по инициативе президента Владимира Путина был принят закон, согласно которому патриотическое воспитание становится обязательной частью образования в школах и вузах и на это, по мнению «Единой России» нужны ресурсы.

Премьер-министр Михаил Мишустин поблагодарил «Единую Россию» за конструктивное сотрудничество с правительством страны — партия, по его словам, «провела огромную работу, закончила нулевой цикл, фактически обсудила огромное количество вопросов, которое нa сегодняшний день есть в повестке дня и правительства, и Государственной Думы».

«Хотел бы здесь отметить, что, обсуждая с "Единой Россией" непростые вопросы, связанные с приоритетами финансирования, естественно, с безусловным, неукоснительным выполнением всех социальных обязательств, которые государством соответствующим образом приняты и о которых неоднократно говорил президент, вы делаете это ответственно. То есть вы понимаете текущую ситуацию. Ответственность, связанная с возможностями, это то, что, мне кажется, отличает фракцию "Единой России", и я хотел бы вас поблагодарить за такой ответственный подход. Надеюсь, что мы обязательно найдем все решения, в том числе вопросов, о которых вы сейчас сказали», — отметил Михаил Мишустин.

12 октября 2020 года, руководство партии встретилось с курирующими направления социально-экономического развития вице-премьерами — на встрече обсуждали финансирование социального блока, который должен составить порядка трети расходов государственной казны. В документ вошли предложения «Единой России», полученные в ходе реализации в регионах партийных проектов — жители направляли свои запросы депутатам, голосовали за инициативы, «Единая Россия» прорабатывала их совместно с органами власти на региональном и федеральном уровнях.