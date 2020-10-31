Путин и Кириенко поздравили активистов движения «Волонтеры Победы»

Президент России Владимир Путин поздравил активистов движения «Волонтеры Победы» с пятилетием организации, сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру». Обращение главы государства было направлено в субботу, 31 октября, в первый день Международного онлайн-форума движения.

«С удовлетворением отмечу, что за прошедшие годы движение завоевало высокий общественный авторитет, достойно продолжило замечательные традиции добровольчества и подвижничества, которыми во все времена славилась наша страна», — отметил российский лидер в поздравлении. Свои поздравления волонтерам также направил первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко.

Кроме того, добровольцев поздравили директор Службы внешней разведки, председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин, первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак, губернатор Тульской области Алексей Дюмин, трехкратный олимпийский чемпион Александр Карелин и другие.

Пятилетие движения отмечают более пяти тысяч человек из 50 стран мира в онлайн-формате. Волонтеры вместе с приглашенными гостями, среди которых руководитель «Волонтеров Победы» Ольга Амельченкова, подвели основные итоги работы за первые пять лет, распланировали цели на будущее и презентовали новую систему роста добровольцев движения. В рамках форума для участников запланирована двухдневная образовательная программа, творческие вечера, встречи с наставниками движения, конкурсы и подарки.