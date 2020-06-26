Путин поддержал идею учредить международную премию волонтерам

Президент России Владимир Путин поддержал идею об учреждении международной премии волонтерам за вклад в решение глобальных проблем, в том числе по борьбе с пандемией коронавируса. Об этом, передает ТАСС, стало известно во время встречи главы государства с участниками общероссийской акции взаимопомощи «Мы вместе».

Путин подчеркнул, что это отличная возможность поддержать со стороны России волонтеров в других странах и выстроить с ними отношения в гуманитарной сфере. Он заявил, что идея обязательно проработается и реализуется.

Учредить премию «Мы вместе» предложила координатор международной программы «Волонтеры Мира» Ассоциации волонтерских центров Диана Джалалова. Она пояснила, что Россия внесла «невероятный вклад в борьбу с пандемией во всем мире» и будет правильно, если инициатива поступит с нашей стороны.

Президент поблагодарил волонтера, отметив, что «это еще будет показывать в известной степени и в хорошем смысле наши лидерские позиции по этому направлению».

Вручать премию за вклад в решение глобальных проблем предложено в рамках ежегодного форума гражданского участия «Мы вместе». В 2020 году его планируют провести в декабре.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин объявил об отступлении эпидемии коронавируса в стране и поблагодарил волонтеров за их вклад в борьбу с COVID-19.

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