Российские волонтеры исполнили заветные желания ветеранов

Активисты всероссийского проекта «Мечтай со мной» исполнили заветные желания нескольких ветеранов, сообщает REGNUM.

Так, в Ставрополе исполнили желание 95-летней Любови Кузнецовой. Ансамбль казачьей песни выступил с концертом возле ее дома. В Липецке волонтеры вручили 97-летнему Василию Курочкину его портрет, о котором он давно мечтал. 86-летнюю Евгению Климову из Ленинградской области порадовали представлением с участием фокусников, а 90-летняя Екатерина Кузнецова, пережившая блокаду Ленинграда, побывала на концерте профессионального хора.

В акции участвовали десять волонтеров. Ее организовали проект «Мечтай со мной» совместно с управлением молодежной политики Липецкой области, организацией «Волонтеры-медики» Ставропольского края, фольклорным ансамблем «Казачий пикет» и компанией «Золотое время».

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